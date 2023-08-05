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اليوم.. عيار 21 يسجل 39.6 دينار

5 أغسطس 2023
اليوم.. عيار 21 يسجل 39.6 دينار

وطنا اليوم: بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم السبت، 39.6 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.9 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.6 و 35.2 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريحات إعلامية، الى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 278 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 318 دينارا.

وبين علان أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 1944 دولارا للأونصة الواحدة.


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