“إنتاج” تطلق ورشة عمل استشارية حول الاستراتيجيات والممارسات العالمية

وطنا اليوم: أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، ورشة عمل استشارية حول أفضل الاستراتيجيات والممارسات العالمية في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، خلال رعايته الورشة التي أدارتها المستشارة الكندية الدوليّة، والخبيرة في مجال التعهيد، أولغا فراغيس، عن فخره بتقدم الشركات الأردنية في هذا المجال الحيوي، التي تضم الآن حوالي 20 ألف موظف متخصص.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك إمكانات هائلة ليصبح مركزا للتعهيد، بفضل العديد من العوامل، أبرزها وجود المواهب المبدعة، إضافة إلى البنية التحتية القوية والإطار القانوني الملائم، وبرامج الدعم التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” وبرنامج “جوردان سورس”.

وعرض للتحديات التي تواجه القطاع، ومنها وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في مجال المهارات الرقمية، مع الحاجة لربط هذه الفجوة وحل مشكلة التعليم بهدف تحضير الأفراد مباشرة من المدرسة للدخول في هذا القطاع المتنامي.

وأكد الهناندة، دعم الحكومة المستمر لهذا القطاع، والتزامها بتقديم الدعم اللازم للشركات التكنولوجية، من خلال سلسلة من الحوافز للاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك تعزيز العلاقة بين الطلب والعرض في سوق العمل.

ومن جهته، أعرب عضو هيئة المديرين في “إنتاج”، ورئيس مجلس قطاع التعهيد في الجمعية، الدكتور معتز النابلسي، عن ثقته بقطاع خدمات التعهيد في الأردن، مستشهدا بالنمو المطرد للقطاع في المملكة.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لـ”إنتاج”، نضال البيطار، أن الجمعية بدأت رحلة منذ سنوات لجعل الأردن بوابة رئيسية للتكنولوجيا والمساعدة في المنطقة، حيث تمكنت من ذلك، من خلال الدعم الكبير من جميع الأطراف، بما في ذلك الوكالة الألمانية للتنمية.

وتحدث عن مشروع “يوني ماتش”، المدعوم والممول من قبل الوكالة الألمانية للتنمية وبالشراكة مع مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، الذي يهدف إلى زيادة صادرات 10 شركات أردنية وتوظيف 250 شابا وشابة متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال بناء قدرات الشركات وتشبيكها مع عملاء بحاجة إلى موارد بشرية متخصصة في دول الخليج العربي والعراق والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تأهيل كوادر بمهارات متخصصة بناء على متطلبات السوق.

بدورها ، أشارت مديرة مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل، ديانا هولمان، إلى الدعم الذي توجهه الوكالة الألمانية للتنمية، لقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تحسين المنظومة المتعلقة بالوصول للأسواق والوصول للتمويل والمواهب.

وعبرت المستشارة الكندية الدولية أولغا فراغيس، عن شكرها لجمعية إنتاج على دعوتها للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة أن الأردن يتمتع بالمواهب، وسيكون لاعباً رئيسياً في مجال التعهيد.

وقالت المديرة الرئيسية لوحدة إدارة المشاريع في مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية، إسراء عوجان، ان المؤسسة تعمل كجزء من شبكة عالمية، وتدار محليا في كل من الأردن ومصر وفلسطين والمغرب وتونس واليمن والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مكاتب الدعم في الولايات المتحدة وأوروبا والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن المؤسسة منذ تأسيسها، قامت بتدريب أكثر من 23 ألف شاب، حيث يشكل النساء 70 بالمئة منهم.