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السفارات في لبنان تدعو مواطنيها توخي الحذر والابتعاد عن الاضطرابات الأمنية

5 أغسطس 2023
السفارات في لبنان تدعو مواطنيها توخي الحذر والابتعاد عن الاضطرابات الأمنية

وطنا اليوم: دعت السفارة الكويتية في لبنان، مواطنيها إلى أخد الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق في لبنان، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وكانت السفارة السعودية في لبنان، حذرت أمس، رعاياها من الاقتراب للمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعتهم إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، مذكرة إياهم بقرار منع السفر إلى لبنان.

كما طلبت السفارة الألمانية في لبنان، ببيان مقتضب، من رعاياها الاتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.

يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق لبناني رسمي على هذه البيانات الثلاثة، بيد أن مصدرا لبنانيا قال في تصريحات إعلانية، إن الوضع في مخيم عين الحلوة سجل هدوءا تاما بالتوازي مع اجتماعات سياسية لبنانية- فلسطينية لحل الخلاف.


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