مزارعو جرش يطالبون بتسويق منتجاتهم

وطنا اليوم:طلب مزارعو مدينة جرش الجهات المعنية بتوفير الأسواق لمنتاجاتهم الصيفية ، وشكى المزارعون وأصحاب المزارع من تراجع إنتاجهم بسبب الظروف المناخية ، وارتفاع درجات الحرارة.

وقال المزارع محمد الريموني، “نعاني من تراجع بتسويق المنتوجات الزراعية وخصوصاً الفاكهة كالعنب والتين والتفاح والمشمش والدراق وأصناف أخرى تعرضت للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة”، مناشداً وزارة الزراعة بالعمل على إيحاد الحلول من خلال توفير أماكن لتسويق منتجاتهم الزراعية.

المزارع أحمد العتوم وهو صاحب مزرعة، بين أن أصناف المنتجات تعرضت للتلف بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي إجراءات وتدابير جديدة تعالج التحديات المناخية للخروج بأقل الخسائر .

بدوره، طالب المزارع حيدر محمد، وزارة الزراعة بالعمل على إنشاء مصانع للمربيات تعمل على صناعة أصناف الفاكهة وتسويقها مما يعوض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمنتجاتهم نتيجة الظروف الجوية .

وقال مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة، إن المحافظة تشتهر بالزراعات الصيفية المتعددة من الفاكهة والخضار وتباع بأسعار مناسبة وبأوقات مختلفة وهي مواسم إنتاجية توفر مدخولات مناسبة للمزارعين ويعتمد سعرها على العرض والطلب.

وأضاف الخوالدة، أن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة تؤثر على نوعية وجودة الثمر خصوصا ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها كافة المناطق، مبيناً أنه يتم من خلال قسم الإرشاد الزراعي تنفذ برامج إرشادية لمزارعي اللوزيات والتفاحيات والزيتون لاستخدام المبيدات المناسبة للآفات والأمراض التي تتعرض لها المزروعات وإنشاء مدارس حقلية للاعتناء بمنتجاتهم .

وأشار الخوالدة إلى أنه تم منح صغار المزارعين مشاريع زراعية، منها عمل آبار مياه وتوقيع 110 اتفاقيات مع المزارعين بكلفة 170 ألف دينار لدعم وزيادة المستفيدين من آبار الجمع وطرح عطاءات قنوات الري للمزارعين في جمعية وادي الحدادة بكلفة 36 ألف دينار، مبيناً أنه تم من خلال مجلس المحافظة إجراء مناقلات بمبلغ 99 ألف دينار لتنفيذ مشاريع زراعية، منها الري التكميلي وقنوات المياه.

ودعا الخوالدة السيدات المزارعات التوجه إلى إنشاء مشاريع إنتاجية زراعية، منها المطابخ الإنتاجية وصناعة الخل والمخللات، مبينا أنه تم منح 13 سيدة مشاريع تتعلق بالمطابخ الإنتاجية ومعامل الألبان بكلفة 13,5 ألف دينار بالإضافة إلى تدريب 10 سيدات على تربية النحل من خلال التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وجمعيات النشمية لتنمية المرأة والطفل ودرب النور بواقع 25 خلية .

وبين الخوالدة، أنه في مجال مشروع التحريج الوطني، فقد تم تحريج 180 دونمًا في منطقة الكفير بتقنية الشرنقة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بمساحة 30 دونمًا بالتعاون مع شركة أورانج، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خطة المشتل الزراعي لإنتاج 270 ألف شتلة للأشجار المثمرة و 675 ألف للاشتال الحرجية .

وأشار إلى تدريب 33 مهندسًا زراعيًا على الزراعة المائية الهيدروبونك والاحيومائية وتدريب 35 مهندسًا على ريادة الأعمال مع مؤسسة ادفانس وكنسلتنج .

وأضاف، أنه في مجال تطوير البنية التحتية لخدمة المزارعين وخاصة مربي الثروة الحيوانية، فقد تم إنشاء مبنى الثروة الحيوانية بكلفة 460 ألف دينار وسيتم تسليمه من المقاول نهاية الشهر الحالي