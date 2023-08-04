السعودية تستضيف غدا اجتماعا دوليا لبحث الأزمة الأوكرانية

وطنا اليوم:أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، أنها ستستضيف غدا /السبت/ اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول للتباحث بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكدت المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية /واس/، أن الاجتماع، الذي سيعقد في مدينة /جدة/، يأتي استمرارا للمبادرات الانسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، حيث أبدى سموه استعداد الرياض للقيام بمساع للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

ونوهت إلى تتطلع الرياض لأن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي قد أعرب عن تفاؤله بأن يتم التوصل لعقد “قمة سلام” بشأن أزمة بلاده مع روسيا بحلول فصل الخريف القادم، معتبرا اجتماع جدة “خطوة في هذا الطريق.