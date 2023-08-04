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تصريح اقتصادي مثير لوزير الماليّة الكويتي

4 أغسطس 2023
تصريح اقتصادي مثير لوزير الماليّة الكويتي

وطنا اليوم:قال وزير الماليّة الكويتي سعد البراك، إنه سيُعيد القطاع الخاص الحقيقي، كما هو الحال في عهد الصحابة “عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق”.
وأضاف الوزير أمام مجلس الأمّة الكويتي، أنه يجب عودة التجارة الحرة، ولكن الدولة لا يمكن أن تكون تاجرة، ولا يمكنها إدارة عمل تجاري إلا من خلال الرقابة والتشريع والحوكمة، والدعم.
وكان البراك قال في بيان أمام مجلس الأمة الذي أقر موازنة العام المالي 2023 /2024، إن الحكومة تنوي إعادة النظر في هيكلة الدولة نظراً لوجود “ترھّل كبیر”
ادمة وقد تمتد إلى 2040»
وقال البراك «يؤسفني أن اقول أن رؤية الكويت 2035 لم ينفذ منها شي ، ولكن سنطور هذه الرؤية للعمل عليها خلال السنوات القادمة وقد تمتد الرؤية الى 2040»


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