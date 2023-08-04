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وزراء أوبك+ يبقون على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

4 أغسطس 2023
Algeria .Algiers. before the start of the meeting of OPEC, some participants chatting on the corridors .PHOTO/RYAD KRAMDI.

وطنا اليوم:عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة (أوبك +) عبر الاتصال المرئي اليوم الجمعة، الاجتماع التاسع والأربعين لها برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري أيار وحزيران من عام 2023، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2024 حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وعبّرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، بالتخفيض التطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، وتمديدها هذا التخفيض لشهر أيلول.
كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل يوميا لشهر أيلول، ما أدى لتحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية


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