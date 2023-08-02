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مؤسسة رواد المستقبل تطلق برنامجا تدريبيا لأصحاب الحرف اليدوية

منذ ساعة واحدة
مؤسسة رواد المستقبل تطلق برنامجا تدريبيا لأصحاب الحرف اليدوية

وطنا اليوم: أطلقت مؤسسة رواد المستقبل لتمكين أفراد المجتمعات في إربد، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا مكثفا لأصحاب الحرف اليدوية الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي البرنامج لدعم تبني ممارسات الاقتصاد الدائري وتعزيز مفهومه من خلال دعم أصحاب الحرف في منتجاتهم بمبالغ مالية صغيرة، وسيتم تطبيق هذه الممارسات المكتسبة في أحد المباني القديمة بالتعاون مع المتدربين ليتم استخدامه كمقر لأصحاب الحرف، للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحسين الدخل المرتبط بالحرف اليدوية، وسيتم توثيق عملية إنتاج وتسويق المنتجات الخضراء الجديدة وما ينتج عنها من توصيات ودروس مستفادة وقصص نجاح.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، المهندسة عبيدة هماش، إن البرنامج هو أحد نشاطات مشروع “الرسملة لإعادة وضع الابتكار والاستدامة في مدن البحر المتوسط “كاريسميد”، والذي يأتي ضمن نشاطات برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود.

وأشارت هماش إلى أن البرنامج يجري تنفيذه من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية، حيث تعمل مؤسسة رواد المستقيل على تنفيذه بالتعاون مع عدد من المؤسسات في اليونان وإيطاليا و إسبانيا وفلسطين وتونس.


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