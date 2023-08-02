ختام فعاليات برنامج تيسير التجارة العالمية GTFP لتعزيز إجراءات الشحن السريع

وطنا اليوم: اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج تيسير التجارة العالمية GTFP، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير إجراءات الشحن السريع تماشيًا من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.

وقال مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال كلمته في الحفل، بحضور خبراء من منظمة الجمارك العالمية والسفارة السويسرية وعدد من الشركاء، إنه انطلاقًا من التزام دائرة الجمارك في سعيها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وإيمانًا بأهمية الاستفادة من أدوات منظمة الجمارك العالمية الهادفة الى دعم وتسهيل التجارة المشروعة، تقدمت الجمارك الأردنية في شهر تشرين الأول 2021 بالطلب من منظمة الجمارك العالمية للانضمام إلى برنامج تيسير التجارة العالمية والذي جرى من خلاله تقديم 4 ورش عمل حول الشحنات المعجلة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى جمارك دبي للاطلاع على تجربتهم الرائدة في هذا المجال.

وأضاف القضاة أن دائرة الجمارك تعمل على النهوض بالتجارة والاستثمار والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في النمو الاقتصادي وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنامي؛ ليُسهم في تسهيل وتيسير التجارة العامية.

من جهته، قال مسؤول قسم التعاون في السفارة السويسرية، علاء القيسي، إننا نسعى إلى دعم مبادرات منظمة الجمارك العالمية الهادفة إلى تيسير التجارة المشروعة، مشيدا بالدور الذي تقوم به دائرة الجمارك الأردنية في حماية الاقتصاد المحلي ودعمه من خلال تقديم التسهيلات اللازمة؛ لتسهيل حركة مرور البضائع والسلع، وبالإضافة إلى دورها المحوري في حماية المجتمع المحلي ومكافحة التهريب بكافة أشكاله.

وتخلل الحفل عرض تقديمي من مديرة البرنامج ماريا اورتيز عن أبرز ما تم إنجازه خلال البرنامج، مثمنة جهود العاملين في دائرة الجمارك لإنجاح البرنامج.