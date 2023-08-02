وفد حكومي يزور القرية الذكية في معان

وطنا اليوم:زار وفد من وزارة البيئة ومركز إقليم الشوبك للبحوث الزراعية، الأربعاء، مشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة في معان.

ويسعى المشروع الذي ينفذ بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (اي أف دي) والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ووزارتي الزراعة والبيئة، وعدد من الشركاء، إلى الاعتماد على الذات في الإنتاج الغذائي، وتطوير الموارد الزراعية، واستخدام مصادر المياه بكفاءة عالية.

وقال مدير الاتصال والتوعية في وزارة البيئة، مستشار الوزير الدكتور أحمد عبيدات، إن الزيارة تأتي للتعرف على تجربة أردنية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، لافتاً إلى التزام الأردن بمواجهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف معها، حيث يأتي إنشاء مشروع القرية الذكية في معان ضمن برامج وزارة البيئة بالشراكة مع جهات محلية ودولية.

وأشار مدير إقليم مركز الشوبك للبحوث الزراعية الدكتور شريف الرواشدة، إلى أن المشروع يسهم في تطوير الموارد الزراعية واستخدام مصادر المياه بكفاءة عالية من خلال الزراعة العضوية الذكية، والإرشاد الزراعي، مؤكدا دعم المركز الوطني للبحوث الزراعية، للمشروعات الريادية الزراعية.

وكان رئيس جمعية شباب معان لحفظ البيئة، المدير التنفيذي للمشروع سامر عبد الدايم، استعرض أهم مجالات عمل القرية في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، وتأمين سبل وتحسين إنتاجية المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي