الدفاع المدني يتعامل مع 1420 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع (1420) حالة إسعافية مختلفة وفق مديرية الدفاع المدني وبمعدل زمن الاستجابة (7:43) دقيقة.

كما تعامل الدفاع المدني مع (121)حادث إنقاذ بمعدل زمن الاستجابة (7:56) دقيقة، و(115) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:14) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات