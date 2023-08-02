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الدفاع المدني يتعامل مع 1420 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

منذ ثانيتين
الدفاع المدني يتعامل مع 1420 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع (1420) حالة إسعافية مختلفة وفق مديرية الدفاع المدني وبمعدل زمن الاستجابة (7:43) دقيقة.
كما تعامل الدفاع المدني مع (121)حادث إنقاذ بمعدل زمن الاستجابة (7:56) دقيقة، و(115) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:14) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات


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