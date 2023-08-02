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تدهور صهريج محمل بـ الفوسفوريك على الصحراوي

منذ 3 ثواني
تدهور صهريج محمل بـ الفوسفوريك على الصحراوي

وطنا اليوم:حادث تدهور صهريج محمل بمادة الفوسفوريك وانسكاب المادة على الطريق الصحراوي قبل جمرك العقبة
أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الأربعاء، عن نشاط الطرق الخارجية المؤدية إلى عمان، سواءً في المداخل أو المخارج، وأن جميع الطرق سالكة، مضيفا أن الأمن العام لم تتبلغ عن أي حادث سير الأربعاء.
ووفقًا لإذاعة الأمن العام “أمن إف إم”، أشار التقرير المروري إلى حادث تدهور صهريج، الثلاثاء، محمل بمادة الفوسفوريك وانسكاب المادة على الشارع العام على الطريق الصحراوي قبل جمرك العقبة، ما نتج عن إصابة السائق وإغلاق حركة السير كليا.
كما رصد التقرير تدهور تريلا على الطريق الصحراوي باتجاه العاصمة عمان، ونتج عنها إصابة واحدة، وتعامل معها أفراد إدارة السير.
وأكدت المديرية على أهمية القيادة بانتباه والالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، والابتعاد عن مشتتات القيادة


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