وزير سابق يتفق مع رأي النائب العرموطي ويستشهد بقصة للملك حسين

وطنا اليوم – اتفق الوزير السابق طاهر العدوان مع رأي النائب صالح العرموطي بان يرد الملك قانون الجرائم الالكترونية واستشهد العدوان بقصة للملك الراحل الحسين حيث قال :

اتذكر قصة تداولها الاردنيون في التسعينيات عن الملك الراحل الحسين رحمه الله جاء فيها انه وخلال جولته في إحدى المدن الاردنية اعترضت موكبه امرأة فناداها مخاطبا: اقتربي ماذا تريدين يا والدتي ؟ .قالت : اطلب منك ان تفرج عن ابني الذي في السجن . سألها ما تهمته .أجابت: لانه (سب عليك). قال لها : ما اسم ابنك ؟فذكرته له. قال لها ضاحكا : ها أنااسبُ عليه واستد حقي منه . ثم أمر بالافراج عنه. انها من القصص التي يختزنها الاردنيون في ذاكرتهم عند الحديث عن ملوكهم .

واضاف العدوان ، هنا أشارك النائب صالح العرموطي الأمل بأن يرد الملك ، حامي الدستور وحرياته، قانون الجرائم الإلكترونية وهو امل يتسع بين صفوف الصحفيين والمثقفين وقطاع واسع من الاردنيين الذين لم يعترضوا بكلمة (لا ) فقط على عقوبات القانون الظالمة ، انما اظهروا باعتراضاتهم المنطقية ونقاشاتهم الجادة انهم يملكون وعيا يجلب الفخر لهذه الدولة وهذا الشعب الغالي .