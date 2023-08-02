ابوالراغب : ” الي بعارضوا القانون بدهم فوضى” … زيادين يرد : تكميم افواه

وطنا اليوم – رأى النائب السابق قيس زيادين أن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، يكمم الأفواه، بينما يرى الخبير القانوني طارق أبو الراغب أن القانون ضروري في ظل التقدم التكنولوجي.

وقال النائب السابق قيس زيادين، إن قانون الجرائم الإلكترونية “يكمم الأفواه ووضع لمنع انتقاد الحكومة والنواب”.

وانتقد زيادين خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد”، الذي يعرض على قناة رؤيا، إقرار مجلس النواب للقانون في جلسة استمرت أربعة ساعات.

من جهته، قال الخبير القانوني طارق أبو الراغب، إن الأردن بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية ظل التطور الهائل على التكنولوجيا.

وأضاف أن هناك فرقًا بين الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، حيث أن الجريمة على التواصل الاجتماعي ذات انتشار أكبر.

وأشار أبو الراغب إلى أن القانون الجديد هو ذات قانون 2015، لكن جرى تعديل على بعض مواده.

حول إقرار مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية في جلسة واحدة، أوضح أن المجلس في دورة استثنائية ذات مسارات وفترة محددة.