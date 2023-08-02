بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ابوجنيب : الامل معقود بارادة ملكية

منذ 4 ثواني
ابوجنيب : الامل معقود بارادة ملكية

وطنا اليوم – كتب غازي ابوجنيب بان الامل لايزال معقود بإرادة ملكية تنحاز للإرادة الشعبية وذلك بعدم المصادقة على مشروع القانون .

واضاف ابوجنيب بان الحكومة أرسلت مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لمجلس النواب كقانون دبر بليل، وأقره ذاك المجلس بزمن قياسي كونه كما وصفه أحد رؤساؤه بأنه مجلس ديكور. واحالها ذاك المجلس لمجلس الأعيان بعد ساعة من اقراره، والذي بدوره أقره بسرعة تسبق البرق خلال جلسة تخللها مسرحية استعراضية لقلة من أعيان يدعون المعارضة التي لا تقدم معارضتهم ولا تؤخر.
رغم تناغم الأداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مقابل رفض النقابات والأحزاب والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والشخصيات الوطنية للقانون، إلا أن الأمل الأخير مازال معقود بارادة ملكية تؤكد إنحياز الملك للإرادة الشعبية وذلك بعدم المصادقة على مشروع القانون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:10

بالفيديو.. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب مغنية الراب كاردي بي لإحدى معجباتها

23:10

بريطانيون يقاطعون مقاهي “كوستا” بسبب ترويجهم للشذوذ بكاريكتير لشخصية متحول

22:07

الوفد النيابي الأردني يلتقي قيادات التيارات والكتل السياسية في البرلمان العراقي

22:04

البنك الإفريقي للتنمية يقدر تقرير سنوي للأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية

21:45

كلية عجلون تنظم محاضرة دينية في ذكرى الهجرة النبوية

21:37

نيسان تطلق عرض مميز على سيارات طراز KICKS

21:29

مدحت العدل وأشرف زكي يشاركان بندوة الدراما في مهرجان جرش

21:28

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يترأَس جاهة ابوطويلة الفناطسة

21:16

الميثاق من جامعة إربد الأهلية: الشباب عنوان التحديث ومبتغاه

21:15

لأول مرة في الأعيان معارضة برلمانية مكتملة الأركان

20:58

وزير السياحة يسلم رئيس بلدية السلط شهادة ادراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

20:40

الأوراق المالية تبلغ 19.5مليار دينار في تموز الماضي

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023