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الميثاق من جامعة إربد الأهلية: الشباب عنوان التحديث ومبتغاه

منذ دقيقتين
الميثاق من جامعة إربد الأهلية: الشباب عنوان التحديث ومبتغاه

وطتا اليوم – قال أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني إن الشباب الأردني وطلبة الجامعات هم عنوان التحديث ومبتغاه، وأن عليهم إستثمار اللحظة الوطنية الراهنة للاشتباك مع المشهد الوطني العام، داعياً إياهم للإنخراط بالأحزاب.

وتحدث أمين عام حزب الميثاق الوطني عن الإيجابيات التي أتت بها رؤية التحديث السياسي للشباب لأنهم غالبية المجتمع، وأن مساهماتهم الوطنية ضرورة وحق وواجب.

وختم المومني النقاش مع الطلبة عن تجربة الميثاق الحزبية وأهم مبادئه ومنطلقاته، وأنه سيقدم رؤية برامجية واضحة سوف يخوض الانتخابات على أساسها مشدداً أن الإنتخابات ليست إلا الجزء اليسير من طموحات الميثاق.

وجرى حوار مع الطلبة حول العديد من الشؤون السياسية والشبابية.


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