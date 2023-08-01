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نقابة الصحفيين تقدر استجابة مجلس النواب بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية

منذ ساعة واحدة
نقابة الصحفيين تقدر استجابة مجلس النواب بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية

وطنا اليوم: قال مجلس نقابة الصحفيين في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يقدر استجابة مجلس النواب لمطلب النقابة بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية بنسبة فاقت الـ 50 بالمئة، واستجابة مجلس الأعيان بتخفيض غرامة المادة (16) وتفريد العقوبة باستبدال حرف (و) بـ (أو) في المواد (15 و16 و17).

ودعا في بيان اليوم ، مجلس النواب إلى الاستفادة من إعادة مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية معدلا.
كما دعا الى إعادة النظر خلال جلسته يوم غد الأربعاء، في مطالب النقابة عند مناقشته تعديلات مجلس الأعيان، والعمل على تجويد القانون بمزيد من التخفيضات على الغرامات وضبط بعض المصطلحات في المواد من 15 إلى 17.

وبين أن حماية الحريات الصحفية مصلحة وطنية أساسية وجوهرية، والمحافظة عليها مسألة ضرورية لحرية الرأي والتعبير والنقد، وترفض الإساءة والتشهير والتعدي على الخصوصيات.


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