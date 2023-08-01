بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الإرادة الملكية تصدر مصادقة على نظام صندوق التكافل الاجتماعي

منذ 35 ثانية
الإرادة الملكية تصدر مصادقة على نظام صندوق التكافل الاجتماعي

وطنا اليوم: صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظام معدّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي للقضاة الشَّرعيين وأعوان القضاء الشَّرعي لسنة 2023، وذلك لتوحيد آليَّة الصَّرف لأعوان القضاء الشَّرعي؛ بما يتوافق والأسس المتَّخذة لأعوان القضاء النِّظامي، ولمعالجة أسس الصَّرف لمشتركي الصُّندوق من القضاة وأعوان القضاء الشَّرعي في المرَّة الأولى الذين يُعيَّنون خلال السَّنة الماليَّة للصُّندوق.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظامين معدّلين لنظام الخدمة القضائيَّة للقضاة الشَّرعيين لسنة 2023م، ونظام مكافأة نهاية الخدمة لموظَّفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشَّرعية العاملين في القدس الشَّريف لسنة 2023م، لغايات معالجة موضوع الحقوق الماليَّة للقُضاة الشَّرعيين والموظَّفين العاملين في دائرة قاضي القُضاة والمحاكم الشَّرعيَّة في القدس الشَّريف عند انتهاء خدماتهم؛ وذلك نظراً لخصوصيَّة عملهم ومكانته، ولتجنُّب أي نزاعات قضائيَّة حقوقيَّة.
وجرى نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5873) الصادر اليوم الثلاثاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:40

الضمان تنفي منح كل مواطن دعما مالياً بقيمة 250 دينار

19:31

تصعيد الاعتداء على الفتى اليمني إلى وزارة الداخلية التركية

19:19

الملك يثمن الدعم القبرصي للأردن في القطاعات التنموية والاقتصادية

19:14

قرداحي وسعد: الوصاية الهاشمية على المقدسات مهمه

19:09

البترا تقترب من تخطي حاجز 800 ألف زائر

19:08

منقطعة النظير.. إنجازات نايف الفايز في تنظيف البيئة بالعقبة

19:05

مطار الملكة علياء يفتتح رحلات مباشرة إلى الغردقة

19:01

انخفاض مؤشر بورصة عمان في تعاملات اليوم

18:55

وزيرا الأشغال والسياحة: إدراج السلط على قائمة التراث العالمي ثقة من المجتمع الدولي بالأردن

18:47

الميثاق من جامعة إربد الاهلية: الشباب عنوان التحديث ومبتغاه

16:45

الملك وولي العهد يستقبلان رئيس جمهورية قبرص

16:37

صناعة عمان تبحث قضايا المستثمرين الصناعيين مع الداخلية

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023