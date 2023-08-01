الصحفي عطيه النجادا يهنئ سعد محمد سعد  بمناسبة نجاح أبنه في الثانوية العامة التوجيهي المصري

وطنا اليوم: يتقدم الصحفي عطيه النجادا رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية “وطنا اليوم الإخباري” بأسمى آيات التهنئة والتبريك من الأخ والصديق العزيز سعد محمد سعد بمناسبة نجاح ابنه عبد الله في الثانوية العامة التوجيهي المصري متمنياً له مزيداً من التفوق والنجاح وعقبال الشهادة الجامعية.

تهانينا القلبية الحارة

وألف ألف مبروك

