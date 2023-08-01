بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

منذ ساعة واحدة
وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً اليوم الثلاثاء، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة المرزة بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن الطفل أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وأجريت محاولات طبية لإنعاشه، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:15

انخفاض نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن

15:09

الاقتصاد الرقمي : سند لا يدعم التعرف على البطاقات العسكرية

15:03

بيع شقة بمرسى العرب ب 17.5 مليون دولار

14:45

تسجيل 3 هزات أرضية في منطقة البحر الميت

14:43

البريد الاردني يعزز اسطول النقل بمركبات كهربائية عمان

14:19

وزير الداخلية: القطاع الصناعي مساهم أساسي بالاقتصاد الوطني الأردني

14:12

ماتت جوعا .. مدونة اعتمدت على نظام غذائي من الفواكه فقط

14:08

21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

13:55

اعادة تشغيل فندق “عمان برادايس” المملوك للضمان الاجتماعي

13:52

ضبط 1106 أشخاص متهمين بـ599 قضية اتجار وترويج المخدرات في تمّوز

13:48

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي بعد انقلاب صهريج

13:46

فارس حباشنة يكتب:نحن سوف نسكت و نصمت و نمتنع عن الكلام

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023