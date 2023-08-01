وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:توفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً اليوم الثلاثاء، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة المرزة بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن الطفل أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وأجريت محاولات طبية لإنعاشه، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.