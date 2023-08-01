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الخصاونة: الجرائم الإلكترونية لحماية العامة وليس المسؤولين

منذ ساعة واحدة
الخصاونة: الجرائم الإلكترونية لحماية العامة وليس المسؤولين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم ‏الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات “الهاكرز”.‏
وأضاف الخصاونة في جلسة صباحية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون، أن هناك 3 مواد ‏تحدثت عن قضايا مرتبطة بأنماط وأشكال التعبير التي لا يتعرض له القانون ولا يحدده.‏
وأوضح أن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصّد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم.، مشيرا إلى أن روح القانون العام هذه المواد الثلاث، التي تتعلق بأنماط حرية التعبير ‏عن الرأي.‏
وتابع رئيس الوزراء، أن مشروع القانون يحمي التعاملات الإلكترونية والمالية، وحماية المنشآت ‏الأساسية والبنى التحتية من العبث.‏
وبحسب الخصاونة، فإن القانون يحمي العامة ولا شأن له بحماية مسؤولين في السلطات.‏
واستبيحت الحياة الخاصة للأردنيين، بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي من ‏قبل البعض، وفقا لرئيس الوزراء


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