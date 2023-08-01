الأشغال : 91% نسبة الإنجاز بمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

وطنا اليوم:بلغت نسبة إنجاز مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء 91 بالمئة، وذلك بحسب ما اكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وقالت الوزارة إن نسبة إنجاز الحزمة الأولى من المشروع (انشاء مسارات خاصة لحافلات التردد السريع ) 94 بالمئة والمتوقع استكمال كامل المشروع لهذه الحزمة في منتصف شهر آب الحالي، باستثناء تقاطع وجسر المسلخ والذي سيخدم 36 حركة مرورية، علما بأنه غير مؤثر على مشروع حافلات التردد السريع .

واضافت أن نسبة إنجاز الحزمة الثانية من المشروع (إعادة انشاء كامل طبقات الرصف لطريق عمان – الزرقاء بطول (20 كم) وتوسعته ليصبح بسعه من 3 إلى 5 مسارب) فقد بلغت 90 بالمئة ومن المتوقع استكمال المشروع كاملاً لهذه الحزمة في منتصف شهر تشرين أول المقبل.

وبينت أن نسبة إنجاز الحزمة الثالثة والمتمثلة (تنفيذ 11 تقاطعاً مرورياً جديداً و7 جسور و 4 أنفاق) فقد بلغت 83 بالمئة، حيث من المتوقع استكمال كامل المشروع لهذه الحزمة في منتصف شهر كانون أول 2023، أما الحزمة الرابعة والمتمثلة في ( انشاء 5 محطات ركاب نموذجية و 10 جسور مشاة على امتداد المسار) فقد بلغت ننسبة الإنجاز فيها 98 بالمئة، حيث من المتوقع استكمال كامل المشروع لهذه الحزمة منتصف شهر آب 2023 .

وأكدت الوزارة أن الأعمال في المشروع تسير بوتيرة عالية، والمدة اللازمة للانتهاء من الأعمال كافة مع نهاية العام الحالي 2023.، حيث تجدر الإشارة إلى أن مباشرة العمل بالمشروع الخاص بوزاره الاشغال العامه والإسكان تمت بشهر آذار من عام 2019