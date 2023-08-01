وفاة وإصابات وسرعات متهورة على طرقات الأردن

وطنا اليوم:قال مندوبو الإدارات المرورية إن النشامى عملوا على الكشف المبكر لكافة طرق المملكة ، بعد الإنتشار المكثف بهدف تسهيل حركة السير وإزالة العوائق بكل سرعة وحرفية لضمان وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر

وبينوا خلال استعراضهم التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام بأن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة سببت بوفاة دهساً في البادية الشمالية، مضيفين بأنه تم التعامل مع 7 إصابات ما بين البالغة والمتوسطة على طريق ناعور بسبب ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ

وأكدوا على ضرورة تفقد المركبات وجاهزيتها فنياً قبل المسير بها على الطريق كتغيير المكابح باستمرار والتي قد يفقد السائق هذه الخاصية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ تم التعامل يوم أمس مع عدد من المركبات المتعطلة والتي سببت تباطؤ مؤقت بحركة السير

وأضافوا بأن عدم استخدام إشارات الانتقال من مسرب إلى آخر (الغمازات) أو تعطلها بالإضافة لتعطل أضوية التنبيه للتوقف (البريكات) مسبب رئيسي لكثير من الحوادث المرورية.

مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية قال عبر إذاعة الأمن العام إن ارتكاب مخالفة التتابع القريب والتجاوز الخاطئ ما بين المركبات وعدم إعطاء الأولويات، مخالفات نتج عنها حوادث مرورية على الطرق الخارجية يوم أمس، بالإضافة للتعامل مع اشتعال مقدمة مركبة على طريق اربد عمان اثر تماس كهربائي دون وقوع إصابات بشرية

وأهاب بالأخوة المواطنين بضرورة ترك مسافة أمان ما بين المركبات وتجنب التتابع القريب مع ضرورة التأكد من خلو المسرب من المركبات مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل التجاوز تجنباً لوقوع الحوادث المرورية

وحول المخالفات المرورية التي تم رصدها يوم أمس من قبل نشامى الدوريات، أوضح بأن الرقابة المرورية المنتشرة على مدار الساعة، أسفرت عن ضبط مركبة تسير بسرعة 174 كلم/ساعة وأخرى بسرعة 165كلم/ساعة على طريق الأزرق بالإضافة لضبط مركبة تسير بسرعة 170 كلم/ساعة على طريق معان، مهيبين بالجميع بالإبتعاد عن مثل هذه المخالفات والتي قد ينتج عنها خطر محقق على كافة سالكي الطريق

ولفت عبر إذاعة الأمن العام بأن نشامى الدوريات متواجدين على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية عبر محطاتنا الأمنية المنتشرة على الطرق الخارجية

وأشار مندوب إدارة السير إلى أن أبرز ما تم التعامل معه خلال ساعات الصباح الباكر، كان حادث تصادم ما بين 3 مركبات على إشارة الدوريات القديمة، مضيفاً إلى أنه جرى التعامل مع تدهور مركبة أسفل نفق الرابع، مع تعطل مركبة شحن ما قبل جسر الإرسال وتدهور مركبة على طريق شارع الأردن

ونوه عبر إذاعة الأمن العام بوجود أعمال صيانة على طريق المطار ما بين (محطة المناصير وجسر المطار ) بالاتجاهين بدون الإغلاق الكامل للطريق، مؤكدين على ضرورة التأني وتوخي الحيطة الحذر أثناء المسير على الطرق

وأكد بأنه يتم التعامل بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركبات التي تسير بدون لوحات الأرقام، مهيبين بالأخوة المواطنين بضرورة تثبيت لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات

وعن ما تم التعامل معه خلال الـ 24 ساعة الماضية ، قال عبر إذاعة الأمن العام إن عدد من الحوادث المرورية والتعطلات ، كانت ناتجة عن ارتكاب عدد من المخالفات المرورية كعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة أوالمسير بعكس اتجاه السير أو مخالفة قواعد وأولويات المرور أو تجاوز الإشارة الضوئية حمراء وعدد من المخالفات المرورية المتعلقة بمركبات الشحن

وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة إتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية