البنك الدولي: انخفاض أسعار الأغذية في الأردن 1%

وطنا اليوم:كشف تقرير للبنك الدولي، عن انخفاض أسعار الأغذية في الأردن 1%، حتى نهاية حزيران الماضي (آخر إحصائية للبنك الدولي).

ووفق التقرير ، اليوم الثلاثاء، فقد واصلت أسعار الأغذية في الأردن انخفاضها، بعد تراجعها نحو 1.9% في نهاية أيار الماضي.

ولفت التقرير إلى أن انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI) تثير مخاوف في الأسواق العالمية، من ارتفاع الأسعار مجددا.

ووفق البنك الدولي، لا يزال تضخم أسعار الغذاء محليا مرتفعا في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع.

** أثر انتهاء اتفاقية الحبوب الأوكرانية على أسعار الغذاء حول العالم

وانتهت اتفاقية الحبوب في 17 يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك اليوم، شنت روسيا سلسلة من الغارات على موانئ أوكرانية، ما أدى إلى إفساد حوالي 60 ألف طن من الحبوب.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعتبر كل سفن البضائع في البحر الأسود المتجهة إلى أوكرانيا، أهدافا عسكرية محتملة.

وأوكرانيا إحدى أكبر دول العالم المصدّرة للمحاصيل الغذائية مثل زيت عباد الشمس والشعير والذرة والقمح.

وكان لانتهاء اتفاقية الحبوب أثر كبير على أسواق الغذاء العالمية؛ حيث سجلت أسعار القمح ارتفاعا حادا في أسواق الجملة الأوروبية والأمريكية على السواء