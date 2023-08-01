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توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الأردن نهاية الأسبوع

منذ ساعة واحدة
توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الأردن نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:يبقى الأردن تحت تأثير أجواء حارة نسبيا الثلاثاء، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق ماذكرت إدارة الأرصاد الجوية.
ورجحت الأرصاد أن يطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

نهاية الأسبوع
وتبقى الأجواء الخميس، حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تنشط على فترات.
وتحذر الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان الثلاثاء ما بين 35 – 23 درجة مئوية، غرب عمان 33 – 21، المرتفعات الشمالية 31 – 20، مرتفعات الشراة 32 – 18، مناطق البادية 39 – 25، مناطق السهول 35 – 23، الأغوار الشمالية 41 – 27، الأغوار الجنوبية 42 – 29، البحر الميت 41- 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية


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