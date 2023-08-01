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هذا ماكشفه وزير الدفاع الاسرائيلي عن الاجراءات على الحدود مع الاردن

منذ ساعة واحدة
هذا ماكشفه وزير الدفاع الاسرائيلي عن الاجراءات على الحدود مع الاردن

وطنا اليوم –  رصد –  كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن اعتزام تل أبيب إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية

وقال يوآف غالانت خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الاثنين، “تعتبر إيران والمنظمات المسلحة الضفة بمثابة نقطة ضعف وتوجه العديد من الموارد هناك لغرض توجيه الهجمات”.

وأضاف “نحن ندرك زيادة تورط إيران والمنظمات المسلحة في محاولات نقل الأسلحة والمعرفة المتعلقة بتصنيع السلاح إلى الضفة”.

وتابع “بالنظر إلى المستقبل، نعتزم تشييد “عائق” على الحدود مع الأردن أيضا”.

وتأتي أقوال غالانت فيما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مساء الأحد بالكشف عن “إحباط” محاولة تهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار الأسبوع الماضي وصفت بأنها “كبيرة واستثنائية”.

وفتح الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة للجيش في الضفة الغربية ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب المزعومة.

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وحظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث وهو أمر غير مألوف في محاولات التهريب السابقة، كما أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى المنظمات المسلحة في إشارة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة.

وفي وقت سابق اليوم، تسلل 7 أشخاص إلى المناطق الإسرائيلية الواقعة على الحدود الأردنية، وقد هرع جنود من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث وتمكنوا من اعتقال 5 أشخاص.

في غضون ذلك تم إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة، فيما أفضت التحقيقات إلى أن اثنين من المتسللين قد تمكنوا من العودة إلى الأراضي الأردنية بحسبما أفاد موقع “واللا” الإخباري.


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