مجلس الوزراء يقرر السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء

وطنا اليوم: استعرض مجلس الوزراء قراراته ذوات الأرقام “1418” بتاريخ 29 يونيو 2010، و”٧٣٠٧” تاريخ 28 ديسمبر 2014، و”1444″ بتاريخ 8 أكتوبر 2018، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 4 إبريل 2023، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 إبريل 2023 ما يلي:

أولا: تعديل مضمون قرار مجلس الوزراء رقم “7307” تاريخ 28 ديسمبر 2014، ليصبح “السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من “8” سنوات تسبق سنة التخليص مقابل إخراج رأس قاطرة مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير، شريطة أن تكون الرخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول وأن لا يكون قد انقطع عن تجديد ترخيصه مدة تزيد على 6 شهور، خلال آخر سنتين من طلب الاستبدال وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.



كما تم السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء، على أن يتم استيفاء نسبة الضريبة الخاصة بالمركبات التي تعمل على الكهرباء المنصوص عليها في نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000، وتكليف كل من هيئة تنظيم النقل البري، ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات باستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وفقا للتشريعات ذات العلاقة وحسب الأصول.