بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

مجلس الوزراء يقرر السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء

منذ ساعة واحدة
مجلس الوزراء يقرر السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء

وطنا اليوم: استعرض مجلس الوزراء قراراته ذوات الأرقام “1418” بتاريخ 29 يونيو 2010، و”٧٣٠٧” تاريخ 28 ديسمبر 2014، و”1444″ بتاريخ 8 أكتوبر 2018، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 4 إبريل 2023، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 إبريل 2023 ما يلي:

أولا: تعديل مضمون قرار مجلس الوزراء رقم “7307” تاريخ 28 ديسمبر 2014، ليصبح “السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من “8” سنوات تسبق سنة التخليص مقابل إخراج رأس قاطرة مسجل وعامل ومرخص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير، شريطة أن تكون الرخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول وأن لا يكون قد انقطع عن تجديد ترخيصه مدة تزيد على 6 شهور، خلال آخر سنتين من طلب الاستبدال وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.

كما تم السماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي تعمل على الكهرباء، على أن يتم استيفاء نسبة الضريبة الخاصة بالمركبات التي تعمل على الكهرباء المنصوص عليها في نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000، وتكليف كل من هيئة تنظيم النقل البري، ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات باستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وفقا للتشريعات ذات العلاقة وحسب الأصول.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:27

الجيش السوري يبدأ تمشيط الحدود مع الاردن

00:12

رسميا.. ساديو ماني يوقع عقد انضمامه مع النصر السعودي

00:11

( حلو و كذاب ..)

23:44

الفنان الأردني فادي رأفت يلفت الأنظار ويسحر الجمهور على مسرح الأوديون

23:42

تحديث الهيئة العامة للنقل في السعودية للوائح التنظيمية النقل البضائع والركاب

22:35

سارة طالب السهيل تكتب: لماذا يجب أن يكون الأردن وجهتك الأولى؟

22:18

“ميقاتي”: الحكومة تتابع مع الجيش الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة

22:10

بني مصطفى: الأردن مضى بخطوات جادة في مجال دمج ذوي الإعاقة

22:04

السعودية تعلن وصول أولى رحلات الحجاج لأداء العمرة

21:58

استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم

21:49

بني مصطفى: الأيتام وفاقدي السند الأسري من أهم الفئات التي تحرص الوزارة على رعايتها

21:46

الأمم المتحدة تدين التفجير الانتحاري في باكستان

وفيات
وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023