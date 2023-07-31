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أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تشارك في منتدى كردستان التعليمي الأول

منذ ساعة واحدة
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تشارك في منتدى كردستان التعليمي الأول

وطنا اليوم: شاركت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بمنتدى كردستان التعليمي الأول الذي نظمته وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراق.

وبحسب بيان للأكاديمية، اليوم الاثنين، وقع الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، الدكتور أسامة عبيدات، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، بهدف تحسين مهارات الهيئات التدريسية وتعزيز جودة التعليم في إقليم كردستان العراق.

وتعد هذه المذكرة فرصة للجهتين للتعاون في تطوير التعليم وتعزيز قدرات المعلمين وقادة المدارس، وخطوة مهمة نحو بناء مجتمع تعليمي يُسهم في تحقيق التقدم والازدهار في إقليم كردستان العراق.

وبموجب المذكرة، جرى الاتفاق على تقديم برامج التنمية المهنية المستمرة للمعلمين والقيادات التربوية في إقليم كردستان العراق وإلحاق معلمين وقادة مدارس في برامج الدبلوم المهني التي تطرحها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.

وشارك عبيدات في جلسة حوارية بعنوان “ممارسات تعليمية مبتكرة: تعزيز أساليب تدريس فاعلة في إقليم كردستان العراق”، كما شاركت مديرة البرامج في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، رولا سعيد، بجلسة حوارية بعنوان “تقويم أداء الطلبة، أثره في التعلم والتعليم”


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