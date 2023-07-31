الحوار الوطني يبحث سبل توجيه الشباب للمشاركة السياسية والحزبية

وطنا اليوم: بحثت لجنة مبادرة “الحوار الوطني الشبابي” في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أحمد علي عويدي العبادي، اليوم الاثنين، سبل توجيه الشباب نحو المشاركة السياسية والحزبية، وتحضيرات اللجنة لعقد مؤتمرها الثاني للحوار الشبابي.

وأكد العين العبادي أهمية دور الشباب في المجتمع بما ينسجم مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، في إعداد قيادات شبابية وإشراكهم في صناعة القرار، مشيرا إلى أن الشباب يحمل العديد من الأفكار البناءة والإمكانيات التي تسهم في انخراطهم في العمل السياسي والحزبي ومجالات الحياة المختلفة.

وقال إن اللجنة معنية بالعديد من القضايا الشبابية المختلفة، لا سيما المشاركة السياسية، والتفاعل الاجتماعي، والمساهمة الاقتصادية، مشيراً الى تطلع اللجنة لعقد اللقاءات والقيام بزيارات وجولات ميدانية للجامعات الأردنية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشباب والاستماع لوجهات النظر وتبادل الآراء.

وأوضح أن العمل جارٍ لعقد المؤتمر الثاني للحوار الشبابي وشموله عدة محاور تهم الشباب، على رأسها ما يتعلق بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، إضافة الى التحديات الشبابية وسبل معالجتها.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية عقد المؤتمرات واللقاءات مع الشباب، وأن الحوار المباشر يعد الوسيلة الأفضل للتفاهم والاتفاق والاستماع لوجهات النظر وتبادل المعرفة، مشيرين إلى ضرورة توجيه الشباب نحو المسارات المهنية المستقبلية، وريادة الأعمال، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة في كافة المجالات والأنشطة.