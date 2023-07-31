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الجمعية الملكية للتوعية الصحية يختتم الجلسات التشاورية لتطوير الإعلام الصحي في الأردن

منذ ساعتين
الجمعية الملكية للتوعية الصحية يختتم الجلسات التشاورية لتطوير الإعلام الصحي في الأردن

وطنا اليوم: اختتمت الجمعية الملكية للتوعية الصحية، اليوم الاثنين، الجلسات الوطنية التشاورية “تطوير الإعلام الصحي في الأردن ” التي نظمتها بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي.

وناقشت الجلسات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام منفصلة، محاور متعلقة بالإعلام الصحي وقت الأزمات، والإعلام الصحي في عصر الرقمنة، وصناعة وإنتاج المحتوى للإعلام الصحي.

وشهدت الجلسة الختامية التي ضمت عددا من ممثلي المؤسسات الإعلامية، حوارا موسعا حول الأولويات والاستراتيجيات المقترحة لتطوير الإعلام الصحي، وأبرز التحديات التي تواجه عمل الصحفيين المتخصصين في القطاع ذاته، وسبل تعزيز قدراتهم، والتأكيد على أهمية استخدام صحافة البيانات.

وشارك في الجلسات الحوارية، ممثلون عن المؤسسات الإعلامية المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تعمل في مجالي الصحة أو الإعلام، والجهات الأكاديمية من جامعات ومؤسسات تعليمية تقدم برامج تتعلق بالصحافة والإعلام، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمحاضرين في المجالات ذاتها.

يشار إلى أن الجلسات الوطنية التشاورية سيعقبها توصيات ومقترحات قدمها المشاركون في هذه الجلسات، بهدف دعم تطوير قطاع الإعلام الصحي وتعزيز قدرات العاملين فيه.


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