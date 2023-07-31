بحث استعدادات بدء البرنامج الوطني الصيفي

وطنا اليوم: ناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أسامة الشديفات، اليوم الاثنين، مع العاملين بالبرنامج الوطني الصيفي بصمة 2023، أهداف البرنامج والدور المناط بالعاملين لإنجاح العمل بصورة جماعية.

وبحث الشديفات في الاجتماع الذي حضره مدير الشؤون التعليمية والفنية راكان الشرعة ولجنة المديرية المشرفة على البرنامج الاستعدادات والترتيبات اللازمة لبدء البرنامج في المركزين المحددين والاطلاع على جاهزية العمل، داعيا العاملين لبذل أقصى جهد لإنجاح البرنامج وترك بصمة إيجابية وواضحة لجهود الطلبة المشاركين وضمن الأسس والتعليمات الخاصة بالبرنامج.

وشدد مدير الشؤون التعليمية والفنية في المديرية الشرعة، على ضرورة الالتزام بالبرنامج المعد من الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد وضرورة وضع الخطط المسبقة للأنشطة المختلفة، إضافة لتجهيز المعدات واللوازم المطلوبة للأنشطة.

وأوضح رئيس قسم النشاطات ضابط ارتباط المديرية محمد الشرعة، المهام المطلوبة من المعلمين ومدراء المراكز وجميع أعضاء اللجنة وأهمية التأكيد على الالتزام بالدوام والتعليمات الخاصة بالبرنامج.