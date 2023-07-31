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ختام فعاليات معسكر الأمن والسلم المجتمعي بمحافظة المفرق

منذ 20 ثانية
ختام فعاليات معسكر الأمن والسلم المجتمعي بمحافظة المفرق

وطنا اليوم: اختتمت فعاليات معسكر الأمن والسلم المجتمعي لمديرية شباب محافظة المفرق في مركز شباب الباسيلية، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023.

وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري، إن المعسكر الذي شارك فيه 310 شباب، ضمن الفئة العمرية من 15-17 عاما، هدف إلى توعية الشباب بمخاطر المخدرات بجميع أنواعها وطرق الوقاية منها.

ولفت إلى أن المعسكر تضمن محاضرة توعوية من قبل مديرية الأمن العام عن المخدرات وأنواعها وطرق الوقاية منها، ومحاضرات عن الفكر المتطرف، والهندسة الاجتماعية والتعدي الإلكتروني، والاستخدام الآمن لوسائل الاتصال المختلفة، والعمل التطوعي، إضافة إلى عدة أنشطة رياضية وترفيهية.

وبين الغويري، أنه ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، انطلقت الدفعة الخامسة من المعسكر التشاركي في مراكز شباب أم القطين وشباب حمراء السحيم، وشباب دير الكهف وشباب الرفاعيات، وبمشاركة 25 شخصا لكل مركز، بهدف استثمار طاقات الشباب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.


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