“الوريكات” يصرف الدفعة الأخيرة من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

وطنا اليوم: أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات، أن صرف الدفعة الأخيرة من الربع الثاني للعام الحالي من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر حزيران؛ سيبدأ الخميس المقبل.

وقال الوريكات في بيان اليوم الإثنين، إن الصرف الذي يستمر حتى منتصف شهر أيلول المقبل، يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي، ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، مبيناً أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وعوضت مشغلي وسائط النقل العام.

وأكد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر حزيران لهذا العام، داعياً المشغلين المستفيدين إلى مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن؛ حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.