الأردن يدين تفجير عبوة ناسفة في باكستان

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة في بيان الاثنين تضامن الأردن مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ورفضها واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرحت السلطات الباكستانية، عقب الانفجار أن أكثر من 400 من أعضاء وأنصار أحد الأحزاب الإسلامية يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وأضافت أن عدد الإصابات جراء الانفجار الانتحاري، تجاوز الـ100 إصابة من بينها 17 بحالة خطيرة