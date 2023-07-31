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وفاة سيدة سقطت من شرفة منزلها بإربد

منذ 3 ساعات
وفاة سيدة سقطت من شرفة منزلها بإربد

وطنا اليوم:توفيت سيدة تبلغ من العمر (35) سنة اثر تعرضها للسقوط من الطابق الرابع لمنزلها الكائن في منطقة الوسط التجاري في مدينة اربد.
وحول تفاصيل الحادثة قال مصدر أمني انه قد ورد بلاغ إلى غرفة عمليات إربد، مساء أمس، بتعرض سيدة للسقوط من منزل ذويها في أحد أحياء مدينة اربد من الطابق الرابع، وتم اسعافها الى مستشفى الاميرة بسمة، حتى فارقت الحياة صباح اليوم


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