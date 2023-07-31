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موجة الحرّ تتسب بانخفاض حجوزات الفنادق بالعقبة والبحر الميت

منذ ساعتين
موجة الحرّ تتسب بانخفاض حجوزات الفنادق بالعقبة والبحر الميت

وطنا اليوم:كشف نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، عن انخفاض حجوزات السائحين في بعض المناطق السياحية، بسبب موجة الحرّ التي أثرت على المملكة ودامت لنحو 20 يوما.
وقال هلالات، في تصريح اليوم الاثنين، إن إلغاء حجوزات الفنادق في العقبة والبحر الميت، كان بين 10% – 15%، بسبب درجات الحرارة العالية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة العالية أثرت على حجوزات المنتجعات التابعة للفنادق خاصة في البحر الميت، حيث كان الأكثر تضررا مموجة الحرّ مقارنة بالعقبة والبترا والعاصمة عمّان.
ولفت هلالات، إلى أن حجوزات البحر الميت انخفضت نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 60% بمختلف تصنيفات الفنادق (5 و4 و3 نجوم)، وسجلت 64% في العقبة، و20% في البترا، و69% في العاصمة عمّان.
وفي السياق، قال هلالات، إن السياحة الموسمية في الأردن، تزدهر خلال أشهر الربيع والخريف، للسياح القادمين من أوروبا، بينما السياحة الصيفية كانت تقوم بالأساس على السياحة العربية والأردنية.
وتوقع هلالات، ارتفاع الحجوزات، بدءا من شهر أيلول المقبل وحتى أواخر تشرين الثاني المقبل، بحيث تصل إلى 80% في العقبة أو البحر الميت


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