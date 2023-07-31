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انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الجديدة بالأردن

منذ ساعتين
انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الجديدة بالأردن

وطنا اليوم:كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، جهاد أبو ناصر، عن انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في الأردن “الجديدة”، بنسب تصل 5% خلال الفترة القليلة الماضية.
وقال أبو ناصر في تصريح اليوم الإثنين، إن انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الواردة للمنطقة الحرّة، يعود لعدة أسباب، أبرزها؛ عودة سلاسل التوريد العالمية من منشئها الرئيسي إلى طبيعتها، بالإضافة إلى ارتفاع المخزون لدى التجار بالمنطقة الحرّة والمعارض “ارتفاع في العرض مع استقرار الطلب”.
ويعود أسباب انخفاض أسعار المركبات الكهربائية محليا أيضا؛ إلى تخفيض بعض المصنعين العالميين لأسعار السيارات الكهربائية، خاصة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إذ يستورد الأردن نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية من الصين، وفق أبو ناصر.
وأشار إلى أن العديد من المصنعين الكبار افتتحوا مصانع جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية، في الصين وأوروبا وأمريكا، مما أدى ارتفاع المعروض العالمي من هذا النوع من السيارات، وبالتالي انخفاض بالأسعار.
كما أدت عوامل أيضا متعلقة باستيراد سيارات كهربائية جديدة “زيرو” مصنعة العام الحالي 2023، إلى خفض أسعار السيارات الجديدة المصنعة في العامين الماضيين (2022 و2021)، والتي لا زالت معروضة بالمنطقة الحرّة والمعارض، دون بيعها، حسب حديث أبو ناصر.
وبين أبو ناصر، أن جميع هذه العوامل أدت إلى خفض أسعار السيارات الكهربائية في المنقطة الحرّة، بنسب متفاوتة تصل إلى 5% خلال الفترة الحالية، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وتوقع أبو ناصر، استقرار أسعار الكهربائية الجديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض طفيف بالأسعار، حتى نهاية العام الجاري.
ووفق هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، فقد ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها بمعدل يزيد عن 96%، من 7054 مركبة في النصف الأول من العام 2022 إلى 13861 مركبة في النصف الأول من العام 2023


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