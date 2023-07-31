رئيس صندوق استثمار اموال الضمان يزور المجمع الصناعي للفوسفات

وطنا اليوم:التقى رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه مع رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية الدكتور محمد الذنيبات في مقر الشركة في مدينة العقبة للاطلاع على مشاريع الشركة وخططها المستقبلية.

وخلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي المهندس عبدالوهاب الرواد والفريق الفني للشركة، تم استعراض خطة عمل مشروع توسعة وتطوير الميناء الصناعي، وزيارة غرف التشغيل الرقمية التي تم افتتاحها مؤخرا وفق المعايير العالمية، بالاضافة الى زيارة المجمع الصناعي التابع للشركة والذي يعد واحداً من أكبر مجمعات الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط.

واشاد كناكريه بمستوى الاداء المتميز للشركة، وقيامها بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الانتاج الذي انعكس على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة ورفع ميزتها التنافسية، وكذلك التزام الشركة بتوفير أعلى متطلبات السلامة المهنية للعاملين، ومراعاة الاثر البيئي في نشاطاتها المختلفة، وتمويلها للعديد من المبادرات المؤسسية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.

ومن الجدير ذكره ان شركة مناجم الفوسفات الأردنية هي ثاني أكبر مصدر وسادس أكبر منتج للفوسفات في العالم بطاقة إنتاجية تزيد عن 7 مليون طن من الفوسفات سنوياً، ويعتبر الضمان الاجتماعي مستثمرا رئيسيا في رأس مال الشركة وبنسبة حوالي 16.5% .