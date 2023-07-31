الأردن يمنع الشاحنات الأجنبية التي يزيد عمرها عن 20 عاما من الدخول للسعودية

وطنا اليوم:عممت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، بعدم السماح لأي مركبة شحن “أجنبية” يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما، من الدخول إلى السعودية عبر الأردن “ترانزيت”.

ووفق التعميم ، فإن القرار ساري المفعول اعتبارا من غد الثلاثاء الأول من آب 2023.

ويأتي ذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية، القاضي بعدم السماح للشاحنات التي يقل موديلها عن 2004 من دخول أراضيها.

كما عممت الهيئة باستثناء الرأس القاطر الذي يسحب “مقطورة مبردة” أردنية من الدخول للسعودية ودول الخليج العربي؛ لعدم حدوث أي تأخير في صادرات الخضار والفواكه الأردنية، شريطة أن لا تتجاوز العمر التشغيلي