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صندوق ترشيد الطاقة المتجددة ينهي المرحلة الثانية من برنامج الدعم لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية

منذ 13 ثانية
صندوق ترشيد الطاقة المتجددة ينهي المرحلة الثانية من برنامج الدعم لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية

وطنا اليوم: أنهى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المرحلة الـثانية من برنامج الدعم لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي نظرا لتقديم الخدمة للعدد المستهدف في هذه المرحلة ولاستنفاد الموازنة المخصصة للبرنامج.

وأعـلـن الصندوق عن إيقاف العمل للمرحلة الثانية من برنامج الدعم اعتبارا من اليوم الأحـد، وإيقاف استقبال الطلبات المتعلقة بأنظمة الخلايا الشمسية على المنصة المخصصة للاستعلام بالشمول المبدئي لبرنامج دعم الطاقة الشمسية للمنازل.

وأكد الصندوق أن العمل مـستمر ببرنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل وحسب المعايير المعلنة من خلال المنصة المخصصة للبرنامج على الرابط: solarenergy.gov.jo.

وأشار إلى أنـه سيتم إعلان البـدء بإطلاق المرحلة الجديدة (الثالثة) من برنامج دعــم القطاع المنزلي لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الطاقة وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة.


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