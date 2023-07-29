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الميثاق الوطني: مهرجان جرش علامة فارقة في تاريخ الحركة الثقافية الأردنية

منذ 9 دقائق
الميثاق الوطني: مهرجان جرش علامة فارقة في تاريخ الحركة الثقافية الأردنية

الميثاق الوطني: دعم مهرجان جرش ضرورة قصوى لإشاعة ثقافة الفرح ونبذ التطرف

وطنا اليوم – أكد حزب الميثاق الوطني في إجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي العشرين أن الثقافة والفنون تشكل عنصراُ أساسياً من قيم المجتمعات الحية، وإحدى الروافع الفاعلة لتطور الفكر الإنساني، وإنطلاقًا من هذه الرؤية يدعم حزب الميثاق الوطني كل الظواهر والفعاليات الفنية والثقافية التي يشهدها الأردن.

وقال الميثاق في بيانٍ له أنه إذا ما تم إستعراض تاريخ الحركة الفنية والثقافية في الأردن، فإن مهرجان جرش للثقافة والفنون يشكل علامة فارقة في هذا التاريخ، وعليه، وتأكيداً على هذه القناعة، فإن الحزب يدعو لتقديم الدعم الحكومي لهذا المهرجان التاريخي، والإنطلاق به إلى فضاءات أرحب، مع الحفاظ على إبراز الحراك الفني والثقافي المحلي، دون إنكفاء عن الإنفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى وهويتها الفنية.

كما أكد الميثاق دور المهرجان الكبير في دعم القطاع السياحي وإنعكاس ذلك على الإقتصاد المحلي، فضلاً عن أهميته في الترويج لصورة الأردن كبلد تعاقبت عليه عدة حضارات على مر العصور.

وأكد الميثاق كذلك أن دعم المهرجان ضرورة قصوى، لإشاعة ثقافة الفرح، ونبذ أصوات التطرف والإنغلاق، فضلاً عن أهميته في تقديم هوية الأردن الثقافية والفنية للعالم أجمع.

وختم الميثاق بيانه بتهنئة عضو المكتب السياسي مساعد الأمين العام لشؤون السياحة مدير مهرجان جرش السيد أيمن سماوي على النجاح الباهر الذي حققه المهرجان للآن وعلى جهود كافة الكوادر التنظيمية والأمنية المتميزة التي أظهرت الأردن بما يليق به وبشعبه.


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