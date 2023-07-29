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المدارس الخاصة غير مشمولة ببرامج الفاقد التعليمي

منذ ساعة واحدة
المدارس الخاصة غير مشمولة ببرامج الفاقد التعليمي

 

وطنا اليوم – اكدت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات، أن المدارس الخاصة غير مشمولة ببرامج الفاقد التعليمي، ولذلك سيتمّ تأخير دوام الطلبة فيها إلى 31 آب المقبل.
وأضافت زريقات أن دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث سيكون يوم الأحد 13 آب من العام 2023، فيما سيبدأ دوام الطلبة في العشرين من شهر آب المقبل.
وبيّنت زريقات أن أداء الاكمال وتسجيل المنقولين سيكون في يومي 16 و17 آب.
وأشارت زريقات إلى أن الطلبة في المدارس الحكومية سيخضعون لبرامج الفاقد التعليمي طيلة فترات العام الدراسي.

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