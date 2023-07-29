وزارة الأشغال تتعاون مع محافظة الطفيلة لاستكمال طرح عطاءات 19 مشروعا على موازنة العام الحالي

وطنا اليوم: استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مجلس محافظة الطفيلة، طرح نحو 86 % من مشاريع الأشغال العامة المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي.

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن وزارة الأشغال استكملت بالتعاون مع مجلس المحافظة طرح عطاءات 19 مشروعا من أصل 22 مشروعا مدرجة على موازنة العام الحالي.

وأضاف أنه يتبقى من مشاريع الأشغال العامة مدرجة على موازنة مجلس المجلس للعام الحالي ثلاثة عطاءات تتعلق بالمرحلة الرابعة من صيانة وفتح الطرق الزراعية وإعادة تدوير النفايات.

وأشار إلى أن طرح هذه العطاءات جاء نتيجة جهود متواصلة سعى من خلالها أعضاء مجلس المحافظة مع الوزارات المعنية للإسراع في إجراءات طرح العطاءات وفق جداول العمل والخطط المعدة.

وبين السفاسفة أن مجلس المحافظة خصص 40 % من موازنته للعام الحالي لقطاع الأشغال العامة لتطوير واقع البنى التحتية والطرق، و22 % لقطاع التربية والتعليم ، فيما توزعت مخصصات الموازنة على باقي القطاعات الخدمية.

وأكد، سعي مجلس المحافظة لإنجاز مشروعات تنموية وخدمية في موازنة العام الحالي وعددها 35 مشروعا، موزعة على جميع مناطق المحافظة حسب الأولويات والاحتياجات لكل منطقة، في ضوء موازنة تبلغ نحو 8 ملايين دينار.

بدوره، قال مدير أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج، إن هذه المشاريع ستسهم في تحسين واقع الطرق وتوفير شبكة نقل نوعية إلى جانب شمولها بمستلزمات السلامة المرورية للحد من حوادث السير.

وبين أن المشروعات التي طرحتها عطاءاتها تضمنت: إعادة تعبيد طرق قنان الثوابي، والكولا الربيعية/ الجزء المار بالنبع – الربيع، ومجادل عفرا، مقبرة غرندل / العلامات؛ وتوريد عبارات أنبوبية واحتياجات محطات الصيانة، وتركيب وصيانة الإنارة في محافظة الطفيلة – طريق أم سراب ريعا وطريق الرشادية باتجاه القادسية إدارة النفايات البيئية، وتنظيف جوانب الطرق والعبارات لطرق المحافظة، وإنارة وإعادة تأهيل وإنشاء طريق جرف الدراويش/الطفيلة، وصيانة عبارة تقاطع الدبة طريق شريف الجنوب.

كما اشتملت المشروعات على إعادة تأهيل وتعبيد طرق: القادسية باتجاه الشوبك، وعيمة – المنصورة،والرشادية / منطقة بصيرا؛ وإعادة تأهيل وتعبيد طرق ثانوية وقروية وزراعية في مناطق: الطفيلة / المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والعين البيضاء والحسين، وعيمة؛ وإنشاء جدران جابيون في الطفيلة،وإنشاء جدران استنادية في الطفيلة، وإنارة الطريق النافذة باتجاه المستشفى العسكري – الحسا، وتركيب برج ومدخل البرنيس.