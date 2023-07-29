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الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس غدا

منذ ساعة واحدة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس غدا

وطنا اليوم: يشهد طقس اليوم السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت “الأرصاد الجوية”، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، لاسيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع تأثير الكتلة الحارة المؤثرة على المملكة يوم غدٍ الأحد، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

فيما يطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تعود الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء لتكون حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18 وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 40 – 20، وفي مناطق السهول 35 – 20، وفي الأغوار الشمالية 41 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 26، وفي البحر الميت 42- 25، وفي خليج العقبة 43 – 27 درجة مئوية.


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