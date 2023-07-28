وفاة شاب عشريني بحادث تدهور مركبة في الاغوار

وطنا اليوم:توفي شاب عشريني ليل الخميس الجمعة جراء تدهور مركبة على طريق وادي نهير في منطقة المشارع بالاغوار الشمالية.

وبين مصدر بأن شاب أسعف إلى طوارئ مستشفى أبي عبيدة الحكومي جراء تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء إثر حادث تدهور مركبة ما أن لبث وفارق الحياه.

وأضاف المصدر بانه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على اسباب الوفاة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.