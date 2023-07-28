بينهم رضيع.. مصرع 5 من أسرة واحدة بحادث مروع في مصر

وطنا اليوم:شهدت محافظة البحر الأحمر جنوبي القاهرة في مصر حادث سير مروع أسفر عن مصرع زوجين واثنين من أبنائهما أحدهما رضيع ووالد الزوجة، كانوا في طريقهم لقضاء عطلة صيفية بمدينة الغردقة، بحسب وسائل إعلامية.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا بانقلاب مركبة ووجود وفيات وجرحى.

اختلال في عجلة القيادة

وبانتقال الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف تبين وقوع الحادث عند الكيلو 20 قرب مدينة رأس غارب أسفر عن 5 وفيات وإصابتين.

وكشفت التحقيقات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة ، ما أدى إلى انحراف المركبة التي كانت على سرعة كبيرة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الإسمنتي على جانب الطريق وبعدها انقلبت.

وأوضحت مصادر أن الابنتين المصابتين في الحادث (3، 10 سنوات)، تخضعان للرعاية اللازمة في أحد المستشفيات