النقد الدولي : الأردن نجح في التصدي لتحديات الاقتصاد العالمية

وطنا اليوم:‎إلتقى وزير المالية الدكتور محمد العسعس بالمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيبا الخميس في واشنطن.

وقد ضم الوفد الزائر وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس وامين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي.

‎وهنأت جورجيبا الأردن قائله “إن الحكمة، والرؤية والقدرة التنفيذية” مكنوا الأردن من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الكلي عبر اجراء إصلاحات استباقية وبالتالي تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أشارت جورجيبا من خلال تغريدة عبر تويتر، “من دواعي سروري لقاء وزير المالية الأردني محمد العسعس.

“لقد ساهمت الاصلاحات الاقتصاديه التي نفذتها الحكومة الاردنية عبر برنامج التسهيل الممتد من التصدي للصدمات الاقتصادية العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

نحن على استعداد لمواصلة دعم جهود الأردن لمستقبل مزدهر ومستدام” ‎وأشار وزير المالية العسعس ان الحكومة نفذت سياسات مالية عادلة بشكل مؤسسي أدت الى توسيع قاعدة الإيرادات دون زيادة او رفع النسب الضريبية”.

وأشار العسعس ان الأردن نجح بالحفاظ على الاستقرار الكلي عبر اتخاذ إجراءات وإصلاحات استباقية.

وناقش العسعس بعض التحديات الاقتصادية التي يواجها الأردن مثل البطالة.

‎وبدورة عرض محافظ البنك المركزي شركس الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي الأردني للمحافظة على الاستقرار النقدي ومتانة القطاع البنكي. ‎

وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي طوقان قضية اللاجئين السوريين في الأردن وانخفاض الدعم المالي الدولي لمساعدة الأردن على استضافة للاجئين