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ورشة “فن الخط العربي” للأطفال تختتم أعمالها في مجمع اللغة العربية

منذ 4 ساعات
ورشة “فن الخط العربي” للأطفال تختتم أعمالها في مجمع اللغة العربية

وطنا اليوم – اختتمت في مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الخميس أعمال ورشة فن الخط العربي” التي نظّمها المجمع بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ضمن مبادرة “ض”، للأعمار ما بين (7-15) عاماً، بهدف تحسين الكتابة عند الأطفال، وتوسيع الإدراك والذاكرة البصرية لديهم، وتعليمهم بإستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والتمرين المستمر فنون الخط العربي المتنوعة، وإكسابهم مهارة رسم أشكال الحروف بطريقة صحيحة، مع إمتلاك القدرة على الكتابة بيسر وسهولة متوخّين الدقة والنظافة وحسن الترتيب، وجمال التنسيق.
حيث تعرّف الأطفال فيها على أنماط الخط العربي وقواعده الخاصة من خلال تمارين يدوية بإستخدام أوراق المربعات (الرسم البياني)، وأقلام الرصاص، والقصبات والمحبرة والورق الأملس، وخيوط الحياكة.
قدم الورشة، التي عُقدت في رحاب المجمع من الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، الخطاط الأستاذ وليد الشافعي، المدرب المعتمد من جمعية المدربين الأردنيين، والحاصل على المركز الأول بخط النسخ في مسابقة العقبة للخط العربي، والمركز الثاني في مسابقة المجمع، والمشارك في العديد من معارض وملتقيات الخط العربي المحلية، والحاصل على شهادات تقدير وأوسمة ودروع في هذا المجال.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي يعقدها المجمع في فنون متعددة ترسّخ حب اللغة العربية لديهم، وتعزّز قيم الإنتماء لتراثهم العريق الذي يسعى إلى الحفاظ عليه ونقله للأجيال الجديدة بعدّه جزءاً من الهوية الثقافية والتراث الحضاري.

 


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