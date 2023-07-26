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البعث: ذر الرماد في العيون

26 يوليو 2023
البعث: ذر الرماد في العيون

وطنا اليوم – قال حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل فيسبوك ،:

إن إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية من اللجنة القانونية في مجلس النواب بتخفيض الغرامات هو ذر الرماد في العيون وكأنه سيناريو متفق عليه، والمسألة أكبر من الغرامات المشكلة هي في القانون بذاته ، فهو قانون عرفي بإمتياز وتكميم للأفواه وجر البلاد الى نفق مظلم وتغطية وتخويف على قانون الملكية العقارية القادم ، والاستيلاء على أراضي الدولة بداعي الاستثمار، وبالتالي فإن استحقاق الانتخابات القادمة سيذهب اليه الاردنيون وهم تحت عصا قانون الجرائم سيء السمعة ،وبالتالي ستكون مخرجات الانتخابات محكومة بالفشل والتقزيم .
#قانون_الجرائم_الالكترونية_عرفي


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