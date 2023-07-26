بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب

منذ ساعة واحدة
الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب

 

وطنا اليوم – وجه الحزب الديموقراطي الاجتماعي نداء عاجل الى مجلس النواب جاء فيه :
يتوجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بهذا النداء العاجل الى مجلس النواب الاكرم لعدم الموافقة على قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من اللجنة القانونية.
لقد تجاهلت اللجنة مع الاسف ما ضج به المجتمع الاردني ومنظماته ونقاباته واحزابه وخبراته من معارضة لمشروع القانون وتحديدا المواد ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الانترنت وكذلك الترهيب والعقوبات المغلظة التي تحملها المواد الملتبسة في القانون واكتفت اللجنة بتخفيض بعضها وتجاهل الشبهات الخطيرة في المواد على حرية التعبير ونقد السلطات. وكان الأصح ان لا تتسرع اللجنة بل تفتح حوارا مستفيضا كما وعدت والاصغاء الى الآراء والمقترحات المطروحة.
والآن الكرة في ملعب المجلس الكريم لرد القانون الى اللجنة القانونية او الطلب الى الحكومة سحبه واعادة النظر في المواد الخلافية واننا نتوقع من نواب الشعب الانحياز الى الشعب الذي انتخبهم والمصلحة الوطنية العليا ومستقبل المسار الديمقراطي ومشروع التحديث السياسي الذي نمضي اليه بإرادة ملكية وشعبي حاسمة من اجل مستقبل افضل لبلدنا الحبيب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

ذوقان عبيدات وأربعة أيام في مدرسة!!

14:12

جنود يحاصرون الرئيس داخل القصر الرئاسي في النيجر

14:07

حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا

14:01

ما بعرف شو عملت .. لبناني يقتل زوجته في أثناء نومها

13:56

إنشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق

13:54

بعد 4 عقود من الحكم.. رئيس وزراء كمبوديا يسلم السلطة لنجله

13:06

وزير التربية يجيب على سؤال طرح في نقاش على مجموعة وطنا اليوم

12:49

5,4 % تراجع قيمة الفاتورة النفطية في 5 شهور

12:46

نفاد تذاكر مباراة الفيصلي والوحدات

12:25

التلفزيون الاردني : مهرجان جرش الآن بين يديك !

12:14

توفير محطات “سند” لتفعيل الهوية الرقمية خلال فترة إقامة مهرجان جرش

12:09

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات